Oasport.it - Calcio a 5 femminile, tutto facile per l’Italia all’esordio con l’Ungheria. Mondiali più vicini

Il primo passo verso la qualificazione alla prima storica edizione deiFemminili dia 5, che si giocheranno il prossimo autunno nelle Filippine, è fatto perdella ct Francesca Salvatore. Al Pala Roma di Montesilvano infatti, le azzurre hanno battuto 6-1.LA CRONACAIl match inizia consubito in grado di prendere in mano il pallino del gioco. Dopo meno di tre minuti, subito il primo gol: “Renatinha” Adamatti trova il modo di piazzare la zampata vincente dell’1-0 che mette davanti le azzurre. La spinta non si esaurisce, Torma è costretta a compiere diversi interventi. Il tempo scorre, Coppari e compagne forzano ancora la mano sino a quando non “costringono”a farsi gol nella propria porta, con Fulop che va incontro al più classico degli autogol.