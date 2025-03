Oasport.it - Calcio a 5: è la settimana della Coppa Italia. Final Eight spettacolare a Jesi

Leggi su Oasport.it

Ila 5 mette la Serie A in pausa: in questarovente infatti sarà la volta dell’attesissimadi, che si giocherà al PalaTriccoli di.Lo scenario marchigiano sarà quindi quello che da mercoledì 19 marzo a domenica 23 marzo vedrà 8 squadre sfidarsi per andare alla ricerca del secondo trofeo per importanza del movimento nostrano futsalistico.Si parte dai quarti die: chi vince va a vanti chi perde va a casa. Genzano-Sandro Abate ad aprire il programma, mercoledì 19 marzo, insieme a Meta Catania-Roma poi, giovedì 20 marzo, Napoli-Fortitudo Pomezia e Feldi Eboli-L84 Torino.Successivamente un giorno di pausa, primavolatona tra semii (22 marzo) e laissima. Tutti a caccia del Napoli, campione in carica, che l’anno scorso si impose nell’ultimo atto per 6-3 sull’Olimpus Roma al PalaErcole di Policoro.