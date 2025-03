Tvplay.it - Cagliari, tripla mossa sul mercato: Nicola dice sì e occhio a Luvumbo

Leggi su Tvplay.it

Ildelpotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati sull’obiettivo salvezza, ma attenzione alle novità in vista della prossima estate. La società isolana, infatti, potrebbe regalare atre nuovi acquisti per il futuroNove giornate al termine del campionato, e piede sull’acceleratore per cercare di centrare l’obiettivo salvezza. Ilsi prepara al rush finale di stagione: cresce l’ottimismo per la conferma in Serie A, ma servirà massima concentrazione e attenzione per evitare spiacevoli colpi di scena., dal canto suo, proseguirà il suo percorso sulla panchina del, soprattutto dopo l’ottima stagione. Attenzione, quindi alle novità del prossimosul: sorride(LaPresse) TvPlay.