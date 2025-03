Dayitalianews.com - Cagliari, 30enne cade in mare e muore durante un escursione: si cerca l’amica che forse l’accompagnava

Una terribile scoperta ha sconvolto la mattinata del 19 marzo a, nelle acque di Cala Fighera, vicino alla località di Calamosca. Il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni è stato individuato da un passante, che ha immediatamente dato l’allarme dopo averlo visto galleggiare in.I soccorsi e il recupero della salmaUna motovedetta della Guardia Costiera si è precipitata sul luogo della segnalazione, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Dopo il recupero, la salma è stata trasportata presso il molo del porto di, in piazza Deffenu, sede della Guardia Costiera.Sul posto sono intervenuti anche il medico legale Roberto Demontis, la polizia scientifica e la Squadra Mobile della Questura di, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica della tragedia.