Caffé del Teatro, nuova vita. Al via la riqualificazione

Potrebbe davvero essere vicina la svolta per il Caffè del, il ‘gioiellino’ di piazza Martiri che ha cessato l’attività dal sisma del 2012 ed è stato al centro di varie vicissitudini. Nelle prossime settimane prenderà il via l’intervento die manutenzione straordinaria della struttura storica, a cura del Comune di Carpi, per adeguare i locali in preparazione del bando per l’affidamento della gestione. Nello specifico, il progetto esecutivo, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, prevede opere di carattere edile e impiantistico, con modifiche nella distribuzione e nella dotazione dei servizi, necessarie anche per garantire l’accessibilità a persone con disabilità. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di giugno. Contemporaneamente, gli uffici comunali stanno lavorando alla definizione del bando per la gestione che sarà pubblicato a breve.