Caccia al tesoro per archeologi in erba

Pesaro, 19 marzo 2023 - Un doppio appuntamento si terrà, sabato 22 marzo alle 19 e alle 21, per scoprire, divertendosi, le meraviglie custodite nel Museoco Oliveriano: in occasione delle Giornate Fai di Primavera torna l’ormai nota “al Reperto“, il gioco a metà tra gioco della memoria, memory e una tradizionalealdedicato ai più piccoli (consigliato dai 6 agli 11 anni), ma amato anche dagli adulti. Il fondatore dell’Ente Olivieri, Annibale degli Abbati Olivieri – interpretato da Luca Cangini, archivista del’Ente – sfiderà i giovani partecipanti a calarsi nei panni diin, che, cartina del museo alla mano, saranno chiamati a riconoscere e individuare i reperti più famosi del “suo” Museoco: dalla stele di Novilara all’Amorino, dai corredi funebri della necropoli picena alle iscrizioni romane, attraverso speciali adesivi disegnati per l’occasione da Eleonora Colli, volontaria del Servizio Civile Universale.