Ilgiorno.it - Busto Arsizio: perché mancano alcuni dati delle centraline anti-smog? I dubbi (e gli sforamenti)

, 19 marzo 2025 – Chiede chiarimenti sul funzionamentodi monitoraggio dell’aria in funzione aEmanuele Fiore, consigliere comunale del Gruppo Misto ed esponente del Comitato No Inceneritore. Fiore ha depositato un’interrogazione sull’attività dei sei impimobili per il monitoraggio: “Avrebbero dovuto rilevare le emissioni in tempo reale ma ispesso sono mance il Comune non ha nemmeno installato i tabelloni elettronici per renderli pubblici”. Lesono state collocate in sei punti: viale Cadorna, corso sempione e le vie Cassano Magnago, Confalonieri, Samarate eBrughiere, vicino all’inceneritore. Rilevano le emissioni inquin, tra cui le polveri sottili Pm10 e Pm2,5, ma anche il rumore. Fiore rileva che nessuna centralina è mai stata posizionata in sede diversa come pure non si sa se sia attiva la commissione di monitoraggio prevista.