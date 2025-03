Romadailynews.it - Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta…

Leggi su Romadailynews.it

Nesta, Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Mario Monti, Glenn Close, Marina Occhiena, Bruce Willis, Andrea Tornielli, Daniele Pradè, Andrea Giuliacci, Eleonora Bechis, Franco Brienza.Oggi 19 marzo compiono gli anni: Vittoriano Vancini, giornalista; Daniele Piccinin, giornalista; Vanni Ronsisvalle, scrittore, giornalista, autore tv; Giuliano Turatti, ex calciatore Padova, Trapani, Mantova, Biellese; Paolo Levi, critico d’arte, giornalista, saggista;, attrice; Domenico de Dominicis, ex calciatore Spezia, Reggiana.Inoltre, festeggiano il: Valentino Castellani, politico; Carlo Minnaja, esperantista; Paolo Caucci von Saucken, storico, saggista; Luigi Meduri, politico; Bruno Romano, filosofo, giurista; Vito Bruschini, giornalista, regista; Mario Monti, ex presidente del consiglio; Giuseppe Tamborini, ex calciatore Sampdoria, Roma, Varese, Reggina, allenatore; Giuseppe Corbellini, ex calciatore Savona, Casertana, Parma, allenatore; Glenn Close, attrice, doppiatrice, produttrice; Paolo Romeo, politico, avvocato; Mario Toma, politico; Fabio Baldas, ex arbitro calcio; Silvano Colusso, ex calciatore Modena, Treviso, allenatore, dirigente.