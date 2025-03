Fanpage.it - Bugo lascia la musica: “Preferisco anticipare la morte artistica. Non so ancora cosa farò in futuro”

Leggi su Fanpage.it

lae lo fa con un ultimo concerto a Milano. In un'intervista il cantautore spiega: "Preferiscolascegliendo io il momento", racconta di non srivere canzoni da 2-3 anni, che non c'entra Morgan e che non safarà in futuro.