Ilrestodelcarlino.it - Bufera sul Santa Agnese: "Presenze manomesse"

Si tinge di giallo la vicenda delle terme didi Bagno di Romagna, dove l’ispettorato provinciale del lavoro ha ravvisato gravi irregolarità nella gestione del personale comminando sanzioni per 227.000 euro, in parte già pagate, e ha ricostruito gli ultimi anni di carriera dei dipendenti rilevando mancati pagamenti per oltre duecentomila euro per i quali sono in corso trattative. Il sindaco Enrico Spighi ieri ha diffuso una lettera (peraltro senza firma) nella quale annuncia che Enrico Camillini, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda termale controllata dal Comune (possiede il 68% delle azioni), ha presentato una denuncia-querela a carico di ignoti per la manomissione dei dati del sistema informatico che registra ledei lavoratori in base alle quali vengono calcolati gli stipendi.