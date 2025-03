Secoloditalia.it - Bufera su Gualtieri: organizza “Repubblica”, paga il Campidoglio. Esposto della Lega per danno erariale

Leggi su Secoloditalia.it

Lo scandalo delchel’allestimentopiazza di Schlein a spese dei romani non finisce qui. Quei 270mila euro spesi con grande generosità dal sindaco dem Robertoper palco, transenne, vigilanza, pulizia, amplificazione dell’evento promosso dabruciano due volte, a fronte di una Capitale in balìa del degrado e dei disservizi. Dopo la notizia, confermata dallo staff del primo cittadino, dell’atto amministrativo (determinazione dirigenziale RH/739/2025) che mette in bilancio le spesemanifestazione politica di piazza del Popolo, come eventoto da Roma Capitale, insorgono le opposizioni capitoline.Scandalo, lapresenta unin Procura e alla Corte dei ContiCome annunciato a caldo il Carroccio ha presentato unsia in Procura che alla Corte dei Conte.