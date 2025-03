Inter-news.it - Bucchioni: «Inter all’apice della maturità. Così anche il Bayern Monaco è superabile!»

Leggi su Inter-news.it

Florido momento dell’, che viaggia su tre fronti diversi. Enzoha grande fiducia nel potenziale tatticosquadra di Simone Inzaghi,pensando al doppio scontro in Champions League contro il.MOMENTI TOPICI –venuto su Radio Sportiva, Enzoesordisce: «Noi da italiani ci auguriamo che l’vada più avanti possibile in Champions League, e che la vinca pure, aggiungo io. Questa è una squadra che è arrivatadel suo rendimento,sua: sono anni che stanno assieme, giocando un calcio codificato, sannopretare le partite. Lo abbiamo visto,nei momenti topici, come lo è stato lo scontro diretto contro l’Atalanta, l’hapretato la partita con grande. Quella di Simone Inzaghi è la squadra più forte per l’organico maper il progetto calcistico e per il lavoro che sta arrivando, non dico alla perfezione, ma sicuramente a un livello molto alto».