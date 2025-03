Fanpage.it - Bublik e Moutet arrivano alle minacce in campo: “Vuoi la rissa? Ci vediamo fuori”. Devono separarli

Leggi su Fanpage.it

Sul brutto epilogo del quarto di finale nel Cahllenger di Phoenix in cui Alexandere Conrentinsi sono confrontati in un torrido faccia a faccia, è stato pubblicato un nuovo video in cui si sentono le parole di sfida.