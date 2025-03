Ilgiorno.it - Brucia un camion: chiusa l’autostrada A4

Ospitaletto, 19 marzo 2025 – Traffico bloccato lungoA4 tra Ospitaletto e Brescia a causa dell’incendio a un mezzo pesante che non ha coinvolto alcuna persona. Attualmente il veicolo è fermo sotto un viadotto della strada provinciale 19, che scavalca. Sia la Serenissima sia la Provinciale 19 sono state chiuse e i mezzi sono stati dirottati sulle strade della viabilità ordinaria. Anche a Ospitaletto e dintorni le auto sono in colonna. Le file di auto esuperano i 5 chilometri sia in direzione Brescia, sia in direzione Franciacorta-Bergamo. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e la polizia stradale, alle prese con i rilievi. Dopo lo spegnimento del fuoco l’area sarà bonificata.