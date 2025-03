Bellezze.tv - Britt Lower: la protagonista di Severance tra talento e mistero

è uno di quei volti che, una volta visti, non si dimenticano facilmente. Con il suo sguardo intenso e ilcristallino, l’attrice americana ha conquistato il pubblico grazie al ruolo di Helly R. nella serie TV(Scissione in italiano), diretta da Ben Stiller. Ma chi è davvero? Scopriamolo insieme tra carriera, curiosità e un pizzico di gossip!Le origini diNata il 2 agosto 1985 a Heyworth, nell’Illinois,ney Leigh– questo il suo nome completo – ha sempre avuto la passione per la recitazione. Dopo gli studi presso la Northwestern University, dove ha affinato il suoartistico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, alternando teatro, televisione e cinema indipendente.La carriera: da ruoli secondari ainPrima di esplodere conha collezionato ruoli interessanti in diverse serie TV.