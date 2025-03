Quotidiano.net - Brindisi: oltre 50 progetti per la riconversione dell'ex centrale a carbone

Leggi su Quotidiano.net

Sono50 le manifestazioni di interesse pervenute da altrettanti soggetti industriali, entro il termine fissato al 17 marzo scorso, per lae la reindustrializzazione'area'exnel porto di. Lo rende noto il ministero'Industria e del made in Italy. "I- precisa una nota - riguardano settori chiave come energia da fonti rinnovabili, logistica, trasporti, ICT-datacenter, aeronautica, agroalimentare, turismo, economia circolare, navale e cantieristica". "Si compie un altro passo importante verso la reindustrializzazione e il rilancio di un'area strategica per il Paese - ha detto il ministro, Adolfo Urso - L'obiettivo è rendereil luogo dove transizione energetica e sostenibilità diventino realtà concrete, capaci di generare sviluppo economico e occupazione.