Oasport.it - Brignone sogna il poker di coppe a Sun Valley. Che sfida con Goggia in discesa, in gigante serve rimontare

La Coppa del Mondo di sci alpino è arrivata al suo ultimo atto, le finali di Sun. In campo femminile l’Italia ha da pochissimo festeggiato la conquista della sfera di cristallo generale di Federica, che ha potuto coronare questo traguardo proprio a casa sua a La Thuile, con anche la meravigliosa vittoria in superG. La valdostana, però, non ha assolutamente finito i suoi obiettivi, perchèpuò rendere questa stagione ancora più storica, visto che ha la possibilità di vincere in totale quattroinfatti arriva negli Stati Uniti da leader della classifica die superG, mentre inle basta la vittoria (è super favorita) per agguantare il primo posto anche in questa specialità.Si parte dallae la cancellazione della gara di La Thuile ha rimandato completamente la contesa a Sun