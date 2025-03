Juventusnews24.com - Braglia denuncia questa mancanza in Thiago Motta: «Credo che non abbia questa percezione. La Juve è troppo per lui!»

Simone Braglia attacca pienamente il potenziale di Thiago Motta come allenatore da grande squadra. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha espresso un giudizio negativo nei confronti del suo collega. Ecco le sue parole sul tecnico della Juventus nel corso di Maracanà.

PAROLE – «Credo che Thiago Motta non abbia la percezione di come si gestisca lo spogliatoio di un club importante come la Juventus. Ci si aspettava che si sbloccasse l'attacco e ora non c'è nemmeno più la difesa. La dimensione della Juventus è troppo per lui».