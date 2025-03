Oasport.it - Boxe, Flavio D’Ambrosi: “Contenti di far ancora parte delle Olimpiadi. Ora dobbiamo trovare il nostro Sinner”

Leggi su Oasport.it

Dopo aver ricevuto una piacevole notizia a sorpresa, ovvero quella di fardel programma olimpico per quanto riguarda i Giochi di Los Angeles 2028, il mondo del pugilato internazionale e italiano prova a sfruttare la scia positiva di quanto accaduto.Intervistato dai dai microfoni Rai di Radio 1Sport, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana –– ha detto: “Siamo felici, era incomprensibile come potesse sparire proprio il pugilato, disciplina presente già nelledell’antica Grecia. Ci siamo battuti affinché questo non avvenisse e, chi l’ha dura la vince, siamo riusciti a raggiungere l’obbiettivo”.Poi ha aggiunto: “L’ultimo quadriennio delladilettantistica italiana è una medaglia a due facce. Da unaci sono gli otto pass olimpici conquistati, il titolo mondiale di Irma Testa, tre titoli di vicecampioni del mondo sei titoli europei.