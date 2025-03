Riminitoday.it - Boulevard Blu, ora Rimini vuole correre: pronti oltre 10 milioni di euro, si inizia la fase progettuale

Leggi su Riminitoday.it

punta a rigenerare un nuovo angolo della città. Da tempo si parla delle reali prospettive per regalare un nuovo look all’area compresa tra il ponte di Tiberio e il ponte della Resistenza. Ora ci saranno dei passi in avanti: entra, infatti, nel vivo il percorso di condivisione degli.