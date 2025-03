Quotidiano.net - Borse europee incerte, focus sulla Fed e impatto della politica di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Lecontinuano a muoversi nell'zza con la lente alla Fed in serata. Le previsioni sono che i tassi non verranno toccati ma il presidente, Jerome Powell sarà probabilmente chiamato a chiarire come l'istituto valuti l'dell'attualecommerciale di Donaldcrescita e l'inflazione. In questo contesto i rendimenti dei titoli di stato sono deboli. Il decennale italiano è sul 3,9%. Lo spread tra Btp e Bund resta piantato a 111 punti base. Quanto a Wall Street i future sono in verde mentre sull'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, restano gli acquisti sull'energia con il gas che continua a salire dopo la prima intesa sul conflitto in Ucraina tra-Putin e una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche.