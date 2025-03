Quotidiano.net - Borse europee incerte: focus su Fed e impatto politica Trump

Lesi muovono nel segno dell'zza con la lente alla Fed in serata. Le previsioni sono che i tassi non verranno toccati ma il presidente Jerome Powell sarà probabilmente chiamato a chiarire come l'istituto valuti l'dell'attualecommerciale di Donaldsulla crescita e l'inflazione. I listini continuano poi a guardare all'Ucraina. Il prezzo del gas strappa a +3,5% e rivede i 42 euro dopo la prima intesa-Putin e una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche. Cala invece il petrolio con il Wti che viaggia poco sopra i 66 dollari (-0,81%) e il Brent che oscilla su 70 dollari (-0,7%). In questo contesto l'oro continua ad aggiornare i record. Il metallo prezioso è arrivato ad un massimo di 3.045 dollari l'oncia per poi scendere fino a 3.