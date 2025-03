Quotidiano.net - Borse Asia-Pacifico stabili in attesa della Fed, oro ai massimi storici

Leggi su Quotidiano.net

dipiatte, dopo tre sedute in rialzo, indi una maggiore chiarezza sulle prospettive economiche da parteFed che si riunisce oggi. Le previsioni sono che i tassi non verranno toccati ma il presidenteFed Jerome Powell sarà probabilmente chiamato a chiarire come l'istituto valuti l'impatto dell'attuale politica commerciale di Donald Trump sulla crescita e l'inflazione. In questo contesto la Banca del Giappone, come indicato dagli economisti, ha lasciato il costo del denaro invariato. Così Tokyo chiude marginale a -0,25%. Deboli anche Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,4%) e Sydney (-0,41%). Controcorrente Seul (+0,62%) che si scrolla di dosso l'incertezza politica primasentenza chiave sul deposto presidente sudcoreano sotto impeachment Yoon Suk Yeol, prevista per questa settimana.