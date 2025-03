Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib ai livelli del 2007, focus su banche ed energia

Ladi(+0,45%) chiude in, con gli altri listini europei in ordine sparso e Wall Street in. IlMib sale a 39.712 punti, portandosi aidi ottobre. I mercati attendono la riunione della Fed e le indicazioni sulle prospettive economiche e di politica monetaria. Piazza Affari è sostenuta dallecon Mps (+2,5%), mentre scivola Campari (-2%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata invariato a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,9%. Nel listino principale acquisti sull'e sulle utility, con il petrolio e il gas in. In crescita Tenaris (+2,7%), Enel (+1,4%), Eni (+1,3%), Saipem (+1,2%) e A2a (+0,87%). Positiva Snam (+0,2%), nel giorno dei conti. Crolla De Nora (-23%), dopo che le previsioni per il 2027 e l'incertezza sulla transizione energetica.