Lettera43.it - Bonus genitori separati, ecco il decreto: requisiti e come richiederlo

Dopo quasi quattro anni di attesa, si sblocca ilper iin difficoltà economica a causa del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento durante l’emergenza Covid-19. Il dipartimento per le Politiche della famiglia ha firmato ilche autorizza l’Inps a erogare 8,5 milioni di euro a 4.428 beneficiari. Il, introdotto dal governo Draghi nel 2021, ha subito diverse modifiche per chiarire i criteri di accesso. Le verifiche tra il dipartimento e l’Inps si sono concluse solo ora, consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.A chi spetta ilMadre con figlio (Getty Images).Ilè destinato a, divorziati o non conviventi che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’ex partner, dovuta a difficoltà economiche legate alla pandemia.