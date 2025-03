Quifinanza.it - Bonus genitori separati 2025, pagamenti Inps sbloccati per 4.400 famiglie

Dopo oltre due anni di stallo, è finalmente arrivato lo sblocco delper. Il Dipartimento per la Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, ha firmato il decreto che dà mandato all’di procedere con i: 8,5 milioni di euro verranno distribuiti a 4.400. Il provvedimento, approvato proprio il 19 marzo, nel giorno della Festa del papà, mette fine (almeno in parte) a una vicenda che ha suscitato non poche polemiche.Il, nato per aiutare i, divorziati o non conviventi che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento durante l’emergenza Covid, era stato annunciato nell’estate del 2022, ma è rimasto bloccato in un dedalo burocratico che ha impedito a moltein difficoltà di ricevere il sostegno promesso. Ora si attende che l’provveda ai, annunciati come “rapidi”, ma già accompagnati da dubbi sulle tempistiche.