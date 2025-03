Lettera43.it - Bonus box auto 2025: come funziona, requisiti e come richiederlo

Leggi su Lettera43.it

La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio è prevista anche nelper l’acquisto di box e postipertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (limitatamente alle spese di costruzione imputabili) e anche per la realizzazione ex novo di parcheggi, compreserimesse o postia proprietà comune, «purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa».: le cose da sapere.A chi spetta ilboxEuro (Getty Images).Per accedere alla detrazione fiscale, il contribuente deve innanzitutto essere proprietario del boxo aver sottoscritto un patto di compravendita relativo alla costruzione. Il box deve poi essere pertinenziale a un’abitazione di proprietà del richiedente: la distanza massima consentita tra il garage e l’immobile principale è di 1,3 chilometri.