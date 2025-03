Ilgiorno.it - Bonifiche Caffaro, sì al risarcimento ma ridotto

Condanna confermata, ma l’importo delsarà da rivedere al ribasso. Questi i punti fermi nelle motivazioni della sentenza della Cassazione sulche LivaNova deve al ministero dell’Ambiente per l’inquinamento del Sito d’interesse nazionale. La società, già Sorin, nata nel 2003 dalla scissione di Snia, dovrà rimborsare i costi per la riparazione primaria e compensativa del danno ambientale causato dalle società del Gruppo Snia-. Rispetto ai 450 milioni iniziali, "LivaNova è soddisfatta che la Cassazione abbia stabilito che la Società non debba essere ritenuta responsabile per alcuni pagamenti, dell’importo di 157 milioni, precedentemente approvati dalla Corte d’Appello di Milano". L’importo complessivo sarebbe ora di 333 milioni per i 3 siti (Brescia, Torviscosa e Colleferrparladi 109 milioni in meno, ossia circa 141 di