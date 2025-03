Bergamonews.it - Bonaldi, triplo appuntamento per gli appassionati dei motori

Fine settimana da non perdere quello di sabato 22 e domenica 23 marzo per gli amanti deie dell’innovazione.– Gruppo Eurocar Italia invita a un, tra intrattenimento e passione per le auto, con iniziative aperte a tutti: la CUPRA Night al Daste, il Porte aperte Volkswagen Tayron e il Test drive Škoda Elroq.CUPRA Night: performance e musica al DasteLa serata di sabato 22 marzo al Daste in via Daste e Spalenga 13/15 a Bergamo sarà un’occasione per avvicinarsi al mondo CUPRA, il marchio sportivo di casa SEAT. Alle ore 18 dopo l’aperitivo sarà possibile effettuare test drive gratuiti di tutte le vetture dalla gamma CUPRA. Dalle 22 il pre-party scalderà l’atmosfera accompagnando il pubblico verso il momento clou della serata: il DJ set dei ‘Metaphora‘ fino alle 3 del mattino.