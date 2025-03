Sport.quotidiano.net - Bologna, Cambiaghi suona la carica: “Vogliamo l’Europa e sogno la Nazionale”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 19 marzo 2025 – Un’altra freccia all’arco di Vincenzo Italiano. E che freccia se si considera l’impatto dal suo rientro, fatto di tre assist, un gol e lo zampino anche nell’azione-show del quinto gol, siglato da Fabbian, in-Lazio. Il rientro di Nicolòha avuto un impatto impressionante sui rossoblù, con l’esterno offensivo ex Empoli che ha subito lasciato il segno, dimostrando di avere tutti i numeri per i quali il giocatore era stato fortemente voluto in estate. Il brutto infortunio diPrimo ad arrivare ma forse ultimo ad esprimersi a causa della rottura del legamento crociato alla prima di campionato con l’Udinese che ne aveva tarpato le ali, colpendo anche a livello psicologico il giocatore, come raccontato dallo stesso: "Dico la verità, è stata senza dubbio una grande botta a livello mentale - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il jolly offensivo di Italiano - Il primo mese per me è stato molto duro, anche perché non avevo mai avuto un infortunio lungo e grave.