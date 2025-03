Bergamonews.it - Bocconi avvelenati lungo il sentiero, il responsabile colto in flagranza ad Ardesio

. Un nuovo grave episodio di bracconaggio ai danni della fauna selvatica in Alta Valle Seriana.Gli agenti del nucleo Ittico e Venatorio della Polizia provinciale di Bergamo in Alta Valle Seriana hanno accertato la presenza di esche eposizionatiuna Valcanale, in comune di, tra le località ‘Zulino’ e ‘Monte di Zanetti’. Alle origini dell’indagine l’avvelenamento di un cane che, dopo aver individuato e ingerito uno dei, aveva manifestato tremori, vomito, spasmi e difficoltà di deambulazione. L’animale, ricoverato in una struttura veterinaria privata, ha ricevuto tutte le cure del caso ed è riuscito a sopravvivere.Dopo i sopralluoghi la Polizia provinciale ha rinvenuto alcunicostituiti da carne trita contenenti sostanze di colore viola e bluastro che sono state portate all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo per essere analizzate.