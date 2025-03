Thesocialpost.it - Bocconcini di pollo, dentro l’orrenda sorpresa: “Era ceroso e peloso, mi si è incollato in gola”

Mentre stava gustando i suoi “King nuggets” acquistati da Burger King, Beck, un meccanico di 35 anni di New York, si è trovato davanti a unadecisamente poco piacevole. Mentre masticava uno dei, ha sentito qualcosa di insolito che gli ha provocato un conato di vomito.«Questo è quello che ho trovato in uno dei nuggets di, per poco non l’ho ingoiato — ha scritto Beck su Reddit, visibilmente irritato — non sono nemmeno sicuro di cosa sia». Ha descritto l’oggetto come “”, difficile da identificare e sgradevole al tatto. “Si èalla parte posteriore della, è stato disgustoso. Ho sputato tutto nella mano e ho visto questo strano oggetto a forma di disco”, ha raccontato.La vicenda ha attirato molta attenzione online, suscitando diverse ipotesi tra gli utenti sulla natura dell’oggetto misterioso.