Agi.it - Blue economy e "underwater economy", l'accordo tra l'Itir dell'Università di Pavia e la Marina militare

AGI - Il 99%e telecomunicazioni digitali passa attraverso 552 cavi sottomarini che si estendono per 1,4 milioni di chilometri. Canali che nel 2023 hanno gestito oltre un trilione di transazioni finanziarie per un valore di 10 trilioni di dollari, con una crescita annua del 12%. E, come non bastasse, sempre nel mare si snoda il 90% del traffico merci globale. Da qui le proiezioni: entro il 2030 il mercato globalea subacquea varrà quasi 400 miliardi di euro. Il mare costituisce una risorsa strategica per il prossimo futuro, a maggior ragione se si considera che lo spazio è conosciuto molto di più dei fondali oceanici. Nasce per questo l'strategico su ricerca e innovazione tecnologicasiglato tra l'(Centro di Ricerca Interdipartimentaledi) e laitaliana.