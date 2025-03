Lanazione.it - Blitz nel deposito Atc. Rubati otto catalizzatori

Ad accorgersi del ’colpo’, all’alba di ieri, sono stati gli autisti in procinto di uscire dalper iniziare la giornata di lavoro. Una volta accesi gli autobus, il rumore sinistro proveniente dalle marmitte è stato il segnale inequivocabile di qualcosa che non andava. Unin grande stile, compiuto da professionisti che sapevano come e dove mettere le mani, quello subito da Atc nella notte tra lunedì e martedì all’interno deldi Mazzetta. In poco tempo, senza che nessuno si accorgesse di nulla, i malviventi sono riusciti ad asportare imezzi del trasporto pubblico. Nel mirino sono finiti i mezzi più nuovi, quelli a gas metano, sulle strade spezzine da poco più di sei mesi. Il bottino su cui hanno messo le mani i ladri è di circa 200mila euro: pezzi pregiati, quellinottetempo, il cui reperimento sul mercato non è neppure immediato.