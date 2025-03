Milanotoday.it - Blitz di Ultima Generazione nel ristorante di Carlo Cracco

Leggi su Milanotoday.it

In cinque si sono presentati in uno dei ristoranti più prestigiosi di Milano, per far sentire la propria voce. Sono i ragazzi di, aderenti alla campagna 'Il giusto prezzo' che vuole far luce sulla situazione di povertà in cui versano mgiliaia di famiglie italiane. Gli attivisti.