Blitz al ristorante Cracco: "Una cena costa quanto un affitto" la protesta di Ultima Generazione

Il collettivo ambientalista e socialetorna a far parlare di sé con un'azione dicontro la disuguaglianza economica. Con ildi ieri al, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, il gruppo ha rilanciato la propria campagna #IlGiustoPrezzo con un appello diffuso sui social, invitando cittadini e sostenitori a unirsi alla mobilitazione.“Blocchiamo il lusso”, scrivono gli attivisti, denunciando il costo di un pranzo per due nelstellato, che potrebbe equivalere a uno alla spesa mensile di una famiglia. "Mentre quasi due terzi degli italiani faticano ad arrivare a fine mese, c'è chi vive il privilegio di non dover scegliere tra un risotto d'autore e i pasti di un mese", si legge nel comunicato.L’azione di, avvenuta ieri alle 14, ha visto sei persone occupare il piano terra del locale con striscioni e un sit-in pacifico.