Bitcoin, la Corea del Nord è la terza maggior riserva al mondo?

Ladelcontinua ad aumentare la propriadi. Secondo un nuovo rapporto di Arkham Intelligence, società di sicurezza crittografica con sede nella Repubblica Dominicana che analizza le transazioni blockchain, Pyongyang è sul gradino più basso del podio, alle spalle soltanto di Stati Uniti e Regno Unito, con un patrimonio di 13.562 crypto, per un valore di circa 1,14 miliardi di dollari. Eppure emergono forti dubbi sull’effettiva attendibilità del report: il balzo in avanti delladelè infatti stato reso possibile dal furto ai danni di ByBit per opera del Lazarus Group, team di hacker che si ritiene abbia legami stretti con il governo di Kim Jong-un ma di cui non sono mai emerse notizie ufficiali. Pertanto non è chiaro chi gestisca realmente ladi criptovalute, mettendo in dubbio la posizione di Pyongyang in classifica.