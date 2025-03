Internews24.com - Bisseck racconta: «San Siro? I tifosi dell’Inter sono incredibili! E sul pensiero di ritirarsi dal calcio…»

di Redazione: «San? I! E suldidal calcio.» Le parole del difensore nerazzurroIntervistato dai microfoni di Sport Chau, il difensore, Yann, ha parlato cosi:SENTIRSI UN GIOCATORE DELLA NAZIONALE- «Non mi sento ancora un giocatore della Nazionale, credo che per questo sia necessario prima giocare in campo. Ma chiaramente già la convocazione è un enorme riconoscimento.contento che il percorso che ho fatto e sto facendo finora stia portando i suoi frutti. Ho tanti obiettivi. Ma intantocontento che sia arrivata la convocazione»PERIODI DIFFICILI- «Non giocare è la cosa meno grave. Il problemagli infortuni. Quando ero via da casa, per esempio in Portogallo miinfortunato per 8 mesi.