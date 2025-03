Biccy.it - Bimini Bon-Boulash: la foto dopo il trapianto di capelli

Leggi su Biccy.it

Bon-è una celebre drag queen britannica che ha conquistato la fama partecipando alla seconda edizione di RuPaul’s Drag Race UK nel 2021. Recentemente ha deciso di sottoporsi a undi, un’esperienza che ha voluto condividere con i suoi follower. È di poche ore fa, infatti, lo scatto condiviso su X dellache mostra il prima e ilil. “Sono passati sette mesi dall’intervento“, ha scritto. E che risultato!7 1/2 months since I had my hair transplant and we’re feeling CUNT pic.twitter.com/ELn74hx4Fb— BÎ?Î?Î (@babes) March 18, 2025a parte,Bon-si è aperta con i fan parlando anche della sua battaglia contro il disturbo da abuso di sostanze. Un tema che l’artista ha affrontato con grande coraggio anche – e soprattutto –la recente scomparsa di The Vivienne, altra drag queen di RuPaul’s Drag Race, morta in seguito a un arresto cardiaco causato da un abuso di ketamina.