Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 2 anni sfugge per un attimo al controllo del padre, lui la insegue ma vengono investiti da un’auto

Un uomo di 42e la sua bambina di 2sono statidamentre attraversavano la strada nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 marzo, vicino al parcheggio dell’Acquapark di San Faustino di Cingoli, in provincia di Macerata.Secondo le prime ricostruzioni l’uomo aveva accompagnato il figlio maggiore a un corso in palestra e si trovava nel parcheggio con la figlia più piccola quando quest’ultima è sfuggita improvvisamente al suo, dirigendosi verso la strada. Nel tentativo di fermarla, ilsi è lanciato dietro di lei, ma entrambi sono stati travolti da una Lancia Ypsilon guidata da una donna. La conducente ha riferito di aver visto i due sbucare all’improvviso dagli alberi a lato della carreggiata e non essere riuscita a evitarli.Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.