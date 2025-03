.com - Biliardo / Passion Jesi3 e Passoripe2 promosse in serie A

Leggi su .com

Un turno al termine della stagione regolare, tranne che inA, e poi via ai play offVALLESINA 19 marzo 2025 –Jesi 3 (foto primo piano) e Passoripe 2in.Venerdì prossimo ultima giornata di campionato e poi il via ai play off. Solo per laA le giornate ancora da giocare sono tre.JESIIl1 (A1) ha perso 4 a 2 in casa contro Azzolino 1. Vincono Bellavita (100-89) e la coppia Buratti/Filonzi (80-58). Il2 (A) perde 4 a 2 in trasferta con il Cigno 2. Vincono Bolognini (100-91) e Morganti (100-93). Bolognini sempre avanti nel punteggio riesce a contenere agevolmente il gioco dell’avversario che in un paio di occasioni cerca di farsi sotto nel risultato ma con risultati non efficaci. Morganti sotto per buona parte dell’incontro mostra di avere sangue freddo nella due sfogliate finali e si porta a casa il punto della vittoria.