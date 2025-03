Biblioteche in Italia | solo 9 ogni 100mila minori il Sud resta indietro Metà dei ragazzi non legge e una famiglia su 10 non ha libri in casa I dati sui divari sociali e territoriali

Leggi su Orizzontescuola.it

La lettura svolge un ruolo centrale nello sviluppo ctivo e nella crescita dei bambini e dei. Oltre a potenziare il pensiero critico e la creatività, rafforza la memoria e contribuisce all’acquisizione di competenze fondamentali. Secondo il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, l’abitudine alla lettura è essenziale sin dall’infanzia per favorire un percorso di crescita equilibrato.L'articoloin, il Suddeinone unasu 10 non hain. Isui