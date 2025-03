Biathlon la Coppa del Mondo si chiude a Oslo Holmenkollen | precedenti e statistiche zero vittorie azzurre

Leggi su Sportface.it

Cala il sipario sulladel2024/25 dicon la tappa finale in programma in questo fine settimana ad. Il calendario prevede come da tradizione le due sprint il venerdì, seguite dagli inseguimenti di sabato e domenica il gran finale con le mass start. Sarà l’ultima occasione per vedere all’opera i fratelli Boe: Johannes Thingnes e Tarjeiranno infatti la propria gloriosa carriera proprio nella tappa di casa, e data l’occasione si prevede un afflusso in massa di tifosi norvegesi e non solo, pronti a scatenare un pandemonio per celebrare le due leggende.L’Italia si presenterà al via con dodici biatleti selezionati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl. Al maschile ci saranno ovviamente Tommaso Giacomel e i confermati di Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari, mentre torna Lukas Hofer dopo il malanno che lo ha costretto a saltare la tappa slovena e fa il suo esordio indelil 31enne friulano Nicola Romanin.