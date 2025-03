Oasport.it - Biathlon, la Coppa del Mondo femminile si decide in volata. Spareggio tra Preuss e Jeanmonnot

Sta per chiudersi la trentottesima edizione delladeldi. Si arriva in, poiché Franziskae Lousono vicinissime. Il distacco fra le duellanti è di soli 20 punti, quando ne restano sul piatto ancora 180. La francese, peraltro, è in rimonta poiché ha recuperato terreno in tre delle quattro gare disputate dopo i Mondiali di Lenzerheide.A Nove Mesto, la transalpina ha eliso ben 56 lunghezze, mentre a Pokljuka ne ha rosicchiate altre 16. Va rimarcato come le tappe disputate in Mitteleuropa abbiano avuto due competizioni individuali, viceversa a Oslo ce ne saranno tre. Banalmente, la sprint programmata alle 16:20 di venerdì 21 potrà cambiare completamente le sorti di questa contesa, in quanto fungerà da base di partenza per l’inseguimento di sabato.