Oasport.it - Biathlon, Johannes Bø lancia l’ultimo assalto alla Sfera di Cristallo. Lægreid saprà resistere?

Leggi su Oasport.it

Siamo prossimi all’atto finale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. In campo maschile, la quarantottesimadimessa in palio è affare tutto norvegese. A contendersela sono Sturla HolmThingnes Bø. I due sono separati da 104 punti in favore del primo, che potrebbe aver guadagnato l’abbrivio decisivo grazie al malanno da cui il connazionale è stato “sgambettato” a Pokljuka.Attenzione però. Come diceva Yogi Berra nel baseball, “it ain’t over ‘til it’s over”; “non è finita finché non è finita”. Ci sono ancora 180 punti sul piatto e,luce del sistema di punteggio, si tratta di un distacco ancora recuperabile. Saranno determinanti due dinamiche. Lo stato di forma di Bø e la capacità didi gestire il fardello emotivo di sapere cosa si sta giocando.