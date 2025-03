Movieplayer.it - Biancaneve, recensione: non bisogna mai giudicare un film prima di averlo visto

Leggi su Movieplayer.it

La rivoluzione gentile di una principessa (del popolo) in contrasto con una spietata strega dittatrice: se non tutto gira come dovrebbe, il live action Disney rilegge il mito senza tradirlo (anzi). Al cinema dal 20 marzo. "La punizione non può essere maggiore del crimine". C'è una frase emblematica, involontariamente (?) politica, pronunciata tranchant da Rachel Zegler aliasa Gal Gadot versione strega Grimilde. Da questo spunto, appare ancora più chiaro quanto il chiacchiericcio che ha anticipato il live action di Marc Webb sia stato essenzialmente strumentalizzato, e involontariamente (?) sospinto dalla stessa Disney, con una campagna stampa ristretta e "controllata" (preventivando ed evitando polemiche ancora più accese?). Questo non è bastato a frenare le incontrollate voci, come quella che definirebbe il rapporto tra Zegler e Gadot non immune agli attriti, in quanto le due attrici .