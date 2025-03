Nerdpool.it - Biancaneve: la recensione in anteprima del nuovo live-action Disney

Sta per approdare in tutte le sale italiane(Snow White), film di Marc Webb che si propone come rivisitazione del classicoe i sette nani del 1937. Noi di Nerdpool abbiamo avuto l’opportunità di vedere inil film, del quale segue unapriva di spoiler. Ecco, quindi, cosa bisogna aspettarsi entrando in sala per vederenel 2025!La tramaSeppur la trama alla base conservi la maggior parte degli elementi che hanno reso iconico il cartone animato del ’37, sono presenti alcuni sostanziali cambiamenti. Ad oggie i sette nani li sente tutti i suoi 88 anni di età, motivo per cui inevitabilmente in sala ci si troverà di fronte alcune sequenze dal sapore più contemporaneo. Tuttavia, gli elementi di trama fondamentali per il riconoscimento della storia disono presenti e, nonostante le pesanti modifiche dal punto di vista visivo, si riesce a riconoscere la fiaba originale nella sua interezza.