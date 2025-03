Secoloditalia.it - Biancaneve, la favola è al contrario: la regina cattiva è davvero la più bella del reame

Leggi su Secoloditalia.it

Non è ancora arrivato nelle sale, ma è già diventato un caso politico e ideologico il nuovo film della Disney che ha riscritto ladie a far discutere è anche la, ma che è tropporispetto alla protagonista. La più classica e, fino oggi, quasi intoccabile delle fiabe. La storia che ha appassionato generazioni di tutto il mondo, è stata stravolta in modo a dir poco imbarazzante.Tra laGal Gadot enon c’è partita esteticaLa furia woke e “politicamente corretta” non ha risparmiato neppure la più banale delle verità della. Chi era la piùtra lae la protagonista, un tempo dalla pelle “bianca come la neve”? Nessun bambino aveva mai nutrito dubbi a tal riguardo. Anche le matite dei disegnatori arruolati per il cartone animato da quel gran genio di Walt Disney, avevano approntato immagini che non davano adito a equivoci.