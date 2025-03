Lopinionista.it - Biancaneve, la colonna sonora del film della Disney 2025

Il nuovo, la rivisitazione in live-actionclassica fiabadel 1937, arriverà nelle sale italiane il 20 marzo. Le prevendite del lungometraggio sono ufficialmente aperte. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.snowwhitemovie.it/, in continuo aggiornamento.La WaltRecords ha pubblicato laoriginale di(disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale Spotify, Apple e Amazon).Laoriginale diè stata scritta dal team vincitore dell’EGOT® (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), Benj Pasek e Justin Paul, con testi aggiuntivi di Jack Feldman e musiche di Frank Churchill.Le canzoni sono state prodotte da Benj Pasek, Justin Paul, Ian Eisendrath e Dave Metzger e interpretate dalle star dellive-action, oltre che dalle voci delanimato originale del 1937.