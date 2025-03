Nerdpool.it - Biancaneve: ecco le differenze con il film animato del 1937

(Snow White),di Marc Webb che si propone come rivisitazione del classico Disneye i sette nani, sta per approdare in tutte le sale italiane. Sono state numerose le questioni portate a galla da questo adattamento che sin da subito si è proposto come ‘diverso’ e portatore di innovazione. Certo, non sorprende che durante la produzione disi sia scelto di percorrere alcune strade diverse rispetto a quelle deloriginale, uscito ben ottantotto anni fa. Ma vediamo insieme tutte lepiù importanti tra le due pellicole!Nel corso dell’articolo saranno presenti informazioni che potrebbero essere percepite come SPOILER.Il nome diNel cartonedelil nome ‘‘ della protagonista ha un origine molto simile a quella presente nella favola originale dei fratelli Grimm.